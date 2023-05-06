На трассе Тюмень-Омск в жутком ДТП погибла 70-летняя жена виновника аварии

Авария на трассе Тюмень - Омск Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Смертельная авария произошла сегодня, 6 мая 2023, на 105-м километре автодороги Тюмень-Омск. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, ДТП случилось около 9.30 утра.

Погиб 1 человек, 4 ранены Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

По предварительным данным, 74-летний водитель «Москвича» не предоставил преимущество водителю «Ирана». Из-за этого в аварии погибла 70-летняя жена водителя «Москвича», ранены четыре человека из обеих машин.

Стаж за рулем жителя Заводоуковска, водителя «Москвича», 45 лет. Обстоятельства трагедии выясняются.