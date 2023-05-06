Футбольный клуб «Тюмень» в мае поборется с командами из Челябинска, Омска, Перми и Миасса

Фото: https://vk.com/tyumen_fc

Футбольный клуб «Тюмень» вошел в шестерку команд-лидеров второго этапа сезона ФНЛ-2, в связи с чем сейчас его ждет борьба за медали и выход в первую лигу. На первом этапе футболисты «Тюмени» заработали 49 баллов, выиграв 17 раз, проиграв 1 раз и сыграв в ничью 7 раз, сообщает «Вслух.ру».

Во втором этапе «Тюмень» стартует матчем с командой «Торпедо» (Миасс) завтра, 7 мая, в 18 часов на стадионе «Геолог». Билеты в продаже. Соперник находится на 6-м месте в первом этапе с 28-ю очками.

Также наша команда сыграет 14 мая с командой «Иртыш» (Омск), 21 мая с командой «Амкар-Пермь», а 28 мая – с командой «Челябинск», которая набрала 39 очков за 22 матча. Финальная игра пройдет в Новосибирске 4 июня 2023. По итогам игр определят клуб, который в следующем сезоне выступит в ФНЛ.