В лесах Тюменского района ввели режим ЧС из-за мощных пожаров Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Режим ЧС в лесах Тюменского района введен с полуночи 6 мая 2023 года. Соответствующее постановление подписала глава Тюменского района Светлана Иванова. Как сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области, руководителям организаций (вне зависимости от форм собственности) нужно подготовить к использованию все имеющиеся средства пожаротушения.

Также им нужно круглосуточно контролировать пожарную обстановку на объектах и территориях.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о мощном пожаре в селе Успенка (мы туда съездили). Накануне вечером полыхала трава в селе Криводанова.