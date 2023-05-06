В Тюмени 6 мая 2023 воздух прогреется до +28 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 6 мая 2023, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с, температура воздуха ночью +7…+12 C, днем +23…+28 C.

Погода в Тюмени 6 мая 2023 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю сегодня, 6 мая (23 апреля по старому стилю) день Георгия Победоносца, почитаемого на Руси христианского святого. Юрьевым (Егорьевым) день назывался на Руси потому, что такими именами в русской традиции давали имя Георгий. Крестьяне окропляли поля святой водой и наблюдали за погодой. В народе говори, что если «на Егория мороз – будет просо и овес».