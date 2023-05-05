Начальник противопожарной службы назвал причины пожаров в Тюменской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Начальник противопожарной службы Тюменской области назвал причины пожаров, которые происходят в окрестностях Тюмени. На данный момент действует несколько очагов природных пожаров, а за последние два дня ситуация сильно ухудшилась. Огонь перекинулся на два села – Салаирку и Успенку.

Начальник Противопожарной службы Тюменской области Константин Скворец считает, что на ситуацию с пожарами повлияло несколько факторов. Кроме человеческого фактора, сыграли свою роль сухая и ветреная погода, а также большое количество сухой травы, а не зелени.

Напомним, мы писали ранее о том, что пожар в селе Успенка заставил тюменцев забеспокоиться о своей безопасности. Сегодня в социальных сетях появилось множество жалоб от жителей населенных пунктов Тюменской области на сухостой и опасную обстановку на полях.