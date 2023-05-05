Первый гол забит: в Тюмени стартовал четырехдневный турнир «Кубок Победы»

Борьба была нелегкой Фото: Николай Смотров

9 мая - значимый день в истории каждой семьи. В этом году вся страна отмечает 78-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии великого праздника уже по сложившейся традиции в Тюмени на базе ФК «Дерби» проводится Межрегиональный детский футбольный турнир «Кубок Победы». В нем принимают участие команды: «Иртыш» и «Star Juniors» (Омск), «ДЮСШ Метар» (Челябинск), «ДЮСШ-3» (Курган), а также тюменцы - «Дерби», «Чемпион», «СШ Тура» и «Спартак». Всего предстоит сыграть 30 матчей.

Как отметил на церемонии открытия турнира директор ФЦ «Дерби» Владимир Варваров, он рад тому, что турнир, на который приезжают команды из разных регионов нашей страны, стал доброй традицией.

- Наше спортивное мероприятие также открывает футбольный сезон, - отметил Владимир Варваров. - Поэтому желаю получить огромное удовольствие от игры и положительных эмоций. Проигравших здесь не будет! Хочу также выразить благодарность департаменту по спорту и молодёжной политики Администрации города Тюмени и всем партнерам, при поддержке которых проходит наш турнир.

В первый игровой день было сыграно 7 матчей. В своих группах в лидеры вышли омская СШОР «Иртыш», юные футболисты которой завершили игру со счетом 10:0, и команда ДЮСШ-3 из Кургана, которая обошла соперника из Челябинска.

- Команды показали высокий уровень подготовки, а в некоторых матчах «градус» эмоций зашкаливал, и это здорово, - прокомментировал заместитель директора по развитию футбольного центра «Дерби» Кирилл Ткаченко.

Болельщиков было море! Фото: Николай Смотров

Добавим, что за ходом игр вы можете следить на странице турнира, там же ведется прямая трансляция всех матчей. Все желающие также могут прийти в футбольный центр «Дерби» и поддержать юных футболистов. Начало матчей в 9:00.

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