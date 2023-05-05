В районе деревни Криводанова под Тюменью горит сухая трава Фото: Татьяна Коркина

В районе деревни Криводанова под Тюменью очевидцы заметили природный пожар. Там, неподалеку находится центр реабилитации «Красная гвоздика». По информации ГУ МЧС по Тюменской области, на месте происшествия работают сотрудники. Спасатели подтверждают, что там горит сухая трава.

Тюменцам посоветовали не открывать окна, в квартире можно максимально доступно повысить влажность и проводить чаще влажную уборку. Связаны эти рекомендации из-за задымления в городе так как в Тюмень пришел смог от лесных пожаров. Жители жалуются на запах гари, от которого тяжело дышать. Такая обстановка отмечается на всей территории города.

Напомним, ранее мы писали о том, что губернатор Тюменской области рассказал, какую поддержку окажет правительство пострадавшим при пожаре в Успенке.