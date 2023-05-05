Губернатор Тюменской области рассказал, какую поддержку окажет правительство пострадавшим при пожаре в Успенке

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Сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с погорельцами из села Успенка. После запланированной встречи глава региона объяснил журналистам, как будут происходить начисления пострадавшим в пожаре.

— Всем пострадавшим семьям выплачивается поддержка в виде 50 тысяч рублей. По пострадавшим жилым зданиям, здесь есть две разновидности: жилое помещение- единственное для проживания, либо у собственника или семьи - есть другое имущество. Если у собственника единственное место для проживания, мы берем площадь утерянного жилья и умножаем ее на среднюю стоимость, она определяется исходя из запросов к риелторским компаниям по фактически совершенной сделке. Мы берем не социальную норму, а фактическую. Если договор не был оформлен, мы ориентируемся на показания свидетелей, которые говорят, какой площади было жилье. Если жилье не единственное, мы выплачиваем 1 миллион рублей. Строения, сараи и другие хозпостройки от 60 до 250 тысяч рублей. Выплаты делаются очень быстро. Заявление мы будем принимать в пунктах реабилитации, чтобы люди не ездили в город, для их удобства. Мы будем ориентироваться на каждый случай индивидуально: у кого скотина сгорела, у кого другое важное имущество. Никого в беде не бросим, будет работать совместно с прокуратурой. У нескольких семей нет места проживания, мы предоставим им жилье из маневренного фонда, если будет нужно оплатим им съем квартиры, — уточнил Александр Моор.

Напомним, 4 мая в тюменском селе Успенка в результате ландшафтного пожара сгорело 13 домов, часть из них были жилые. Сельчан экстренно эвакуировали из опасной зоны возгорания и разместили в местной школе.