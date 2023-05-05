В Тюмени чествовали ветеранов и почтили память павших

Фото: Сергей Полюхов.

В преддверии 78-летия со Дня Великой Победы сотрудники нефтяной компании чествовали ветеранов войны, тружеников тыла и детей войны из числа бывших работников Главтюменнефтегаза. Мероприятие прошло у мемориала «Вечный огонь» на Площади памяти.

Долг – сохранить память

В преддверии 9 мая компания «РН-Уватнефтегаз» в числе первых почтила светлую память не вернувшихся с войны и выразила искренние слова благодарности ветеранам. К участникам митинга обратился генеральный директор «РН-Уватнефтегаза» Евгений Армянинов.

– Для нашей страны 9 мая – особенный день, который стал символом героизма нашего многонационального народа. Каждый из нас в День Победы вспоминает своих родных, кто сражался на фронте и трудился в тылу. Наш долг – сохранить память о каждом и не позволить празднику утратить свое значение, – отметил Евгений Армянинов.

Он поблагодарил ветеранов за всё, что они сделали для страны, ее независимости и процветания.

У истоков нефтяной отрасли стояло немало фронтовиков. Один из них – 99-летний Борис Иванович Трофименко, который ушел из жизни накануне. 18-летним юношей он ушел на фронт, брал Кенигсберг, был ранен. После Победы сорок трудовых лет Борис Иванович посвятил решению экономических вопросов на нефтедобывающих предприятиях Западной Сибири, в том числе в структурах Главтюменнефтегаза.

Участник митинга, председатель Совета ветеранов Главка Татьяна Зырянова подчеркнула, что невозможно победить народ, который помнит историю и чтит своих героев.

Фото: Сергей Полюхов.

Среди почетных гостей была и ребенок войны, ветеран нефтегазовой отрасли Галина Николаевна Васильева. Ей было всего полтора года, когда ее отец ушел на фронт. Он погиб в январе 1945 года, защищая Польшу.

– Почтальон вручил похоронку на отца мне, ребенку. Они боялись приносить горькие вести взрослым и часто отдавали извещения детям. День Победы я всегда вспоминаю с особым трепетом и слезами. Это счастье, когда видишь своих сверстников, которые дожили до очередной годовщины, радостно видеть и молодежь, которая приходит на митинг. Чем дальше от нас 9 мая 1945 года, тем больше мы ощущаем, какой великий подвиг совершили наши отцы, – добавляет Галина Николаевна.

Равняться на ветеранов

Активное участие в социальных проектах предприятия принимают и молодые специалисты. Поздравляя ветеранов, они не могут сдержать эмоции.

«Трудно представить, через какие испытания вам пришлось пройти. Восхищаюсь вашей стойкостью и силой духа. От лица молодого поколения хочу сказать спасибо за духовное единство, героизм и мужество, на которое мы будем ровняться», - подчеркнула заместитель председателя Совета молодых специалистов «РН-Уватнефтегаз» Дарья Ларионова.

Фото: Сергей Полюхов.

Ее коллега оператор технологических установок месторождения им. Малыка Андрей Полуянов недавно вернулся с вахты.

– На месторождении 9 мая мы всегда поднимаем копию Знамени Победы, организуем выставку портретов родных в рамках акции «Бессмертный полк». Сегодня я в Тюмени и с удовольствием пришел на митинг, этот праздник для меня и моей семьи – день гордости, – поделился Андрей Полуянов.

Вместе с нефтяниками принимают участие в митинге и чтят ветеранов ученики «Роснефть-класса» тюменской школы №25.

– Это мероприятие для меня – очень важное, так как мой прадед воевал на фронте, отец – в Чечне. Считаю, что 9 мая нужно отмечать в знак памяти и благодарности, – поделился ученик 10 «а» класса школы № 25 Даниил Пахтусов.

К слову, поздравление ветеранов – тружеников тыла, детей войны, возложение цветов к Вечному огню – многолетняя и светлая традиция нефтегазовой компании. Добрые слова, внимание и забота – это то, что так необходимо нашим героям.