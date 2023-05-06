Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 6 мая 2023 года

Фото: Игорь Сабаталов.

С 3 апреля в Тюменской области введен противопожарный режим. Жителям запрещено посещать леса и жечь сухую траву. Однако огонь не утихает в регионе. Так, за прошедшие сутки в Тюменской области зарегистрированы десятки природных возгораний. Самый крупный – это пожар в селе Успенка. Там по-прежнему спасатели устраняют мелкие очаги пламени.

5 мая глава Тюменского района Светлана Иванова предупредила местных жителей, что сильный переменчивый ветер, который прогнозируется в регионе вечером 5 мая, может ухудшить ситуацию с пожарами. Сейчас неравнодушные тюменцы и волонтеры до сих пор везут одежду, воду и вещи для погорельцев из села Успенка, которые были размещены в местной школе.

В этот же день очевидцы сообщали о пожаре на Велижанском тракте в районе деревни Якуши Тюменского района, а также задымление в пределах населенного пункта Криводанова. Туда МЧС направила несколько машин и трактор.

Напомним, по рекомендациям спасателей с территории санатория «Красная гвоздика», куда, согласно прогнозам МЧС, движется огонь, было эвакуировано 73 ребенка. Детей вывезли из села Успенка накануне, 4 мая, из детского психоневрологического центра.

Кроме того, возгорания произошли в лесах и на полях за Аромашево и Большим Сорокино. На границе со Свердловской областью также фиксируется огонь – возле Мальцево, в нескольких километрах от Тюменского района.

Более мелкие и локальные пожары регистрировали сотрудники МЧС за прошедший день в Тюмени. Редакция «КП»–Тюмень» писала о возгорании нежилого дома и хозяйственных построек по улице Садовой, 107. Площадь пожара составила более 150 квадратных метров.

Отметим, из-за множества локальных и масштабных возгораний воздух в Тюмени и области сильно испортился. Синоптики ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» передали неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе с 5 на 6 мая в районе 23 часов.