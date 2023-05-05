В Тюмени вновь пройдут Судебные поединки за кубок Западно-Сибирской Правовой Палаты

Фото: пресс-служба Союза ЗСПП.

В этом году с 23 – 27 мая 2023 вновь состоится XIII Юридическая неделя в офлайн формате. Традиционно она начнется с Турнира по судебным поединкам за Кубок Западно-Сибирской Правовой Палаты, который пройдет 23 мая в стенах ТюмГУ с участием студентов ТюмГУ и практикующих юристов, судей в отставке и представителей бизнеса. Это уникальное зрелищное и очень полезное мероприятие как для представителей юридической профессии, так и бизнеса.

Технология «судебный поединок» была разработана в 2010 году одним из членов Союза ЗСПП, кандидатом юридических наук, арбитражным управляющим Василием Горовенко.

Как прокомментировала Татьяна Паламарчук - куратор Турнира, заместитель Председателя Совета ЗСПП, руководитель Юридической фирмы «Паламарчук и партнеры»: «Проведено уже 10 турниров по судебным поединкам только в рамках самой Палаты. В 2015 году технология «судебный поединок» была впервые представлена на Юридической неделе в Новосибирске, в рамках 2-х дней соревновались, как студенты юридических вузов, так и действующие юристы-практики Новосибирска. В 2016 году технология «судебный поединок» официально включена в процедуру общественно-профессиональной аттестации студентов и выпускников ИГИП ТюмГУ».

Судебные поединки – вид соревнования между юристами, построенный на основе технологий правовой борьбы. Поединок представляет собой упрощенную модель определенной части судебного разбирательства, моделирует судебные прения сторон.

Суть соревнования – показать своё мастерство ведения правовой борьбы в рамках судебного разбирательства.

Участники турнира – практикующие юристы и студенты юридических факультетов учебных заведений.

Судьи – лица, имеющие практический опыт в сфере управления, права и предпринимательства. Судебная коллегия состоит из трёх судей, которые оценивают Игроков с трёх ролевых позиций:

- профессиональный судья (судьи в отставке),

- заказчик юридической услуги (предприниматели),

- руководитель юридической фирмы (собственник юридического бизнеса).

Фото: пресс-служба Союза ЗСПП.

Организаторы турнира предоставляют возможность предпринимателям принять участие в судейской коллегии в качестве судьи – заказывающего юруслугу. О своем желании можно написать на почту ЗСПП info@zspp.ru

Кроме того, организаторы приглашают студентов принять участие в Турнире, еще есть несколько свободных мест.

Участие в турнире дает возможность:

— испытать свои практические знания, научиться определенным навыкам правовой борьбы в рамках судебного разбирательства;

— получить обратную связь и рекомендации по итогам поединков от судей в отставке;

— познакомиться с коллегами, практикующими юристами;

— возможно, Вас заметят будущие работодатели и предложат прохождение практики или трудоустройство в ведущих юридических компаниях Тюмени

По итогам Турнира участникам вручаются дипломы, призерам 3 и 2 места дипломы и ценные подарки, а победителю вручается кубок Чемпиона по судебным поединкам 2023 года.

Участие в мероприятиях Юрнедели бесплатное при обязательной регистрации: https://www.zspp.ru/tmnlegalweek.html#registration

Общение участников, новости Юрнедели – 2023, комментарии спикеров, контентные материалы по темам Юрнедели и фото доступны в ТГ канале: https://t.me/tmnlegalweek

Координаторы мероприятия:

— Татьяна Викторовна Паламарчук, зам. Председателя Совета ЗСПП, руководитель Юридической фирмы «Паламарчук и партнеры», t.palamarchuk@cpu72.ru, +79088745164

— Лилия Викторовна Иванова, зам. директора ИГиП ТюмГУ по научной работе, l.v.ivanova@utmn.ru

***Организаторы благодарят компании, без финансовой поддержки которых бесплатное проведение Юрнедели с топовыми отраслевыми спикерами было бы невозможно:

Генеральные партнеры – Alfalot.ru – 3-я в России электронная торговая площадка по реализации имущества предприятий банкротов и корпоративных закупок юридическими лицами и компанию ООО «РЭСТ».

Деловые партнеры – ООО «ЛексПроф», Новосибирск.

Партнеры – ООО «ЛексФорт», Новосибирск, ООО «Аспект-М», Тюмень, Арбитражный управляющий Гаврилова Г. Г., Тюмень.