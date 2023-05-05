В Тюменской области зафиксирован природный пожар у санатория «Красная гвоздика», куда эвакуировали детей из села Успенка

Фото: Игорь Сабаталов.

Сотрудники МЧС рекомендовали властям эвакуировать 73 ребенка с территории санатория «Красная гвоздика». В районе деревни Криводаново зафиксирован ландшафтный пожар. Напомним, 324 ребенка вывезли из опасной зоны пожара в селе Успенка. Часть ребят были помещены в санаторий «Красная гвоздика», другие – в лагеря «Энергетик» и «Дружба – Ямал».

– Детей сопровождает персонал дома-интерната, они получают необходимый уход, организовано питание и лекарственное обеспечение, – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Напомним, 4 мая в селе Успенка природный пожар перекинулся на жилые дома. В результате возгорания было уничтожено 13 строений, включая фермерское хозяйство.