В Тобольске из окна квартиры на четвертом этаже выпал молодой мужчина

Состояние мужчины врачами оценивается, как тяжелое Фото: Татьяна Коркина

Молодой парень выпал из окна многоэтажного дома в Тобольске. Трагедия произошла сегодня, 5 мая, в жилищном комплексе «Иртыш». Об этом рассказали очевидцы в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина выпал из окна четвертого этажа.

На место незамедлительно приехала скорая медицинская помощь, а также сотрудники спецслужб. Прохожие заявляют, что житель Тобольска жив.

– Вызов поступил в 13.34, прибытие бригады скорой медицинской помощи – в 13.40. Пациента доставили в приемное отделение ОБ № 3. В настоящее время он находится в отделении реанимации, где ему оказывается вся необходимая помощь. Состояние тяжелое, – сообщили редакции «Комсомольская правда» –Тюмень» в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Некоторые очевидцы предположили, что на момент падения парень был в невменяемом состоянии.