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НовостиПроисшествия5 мая 2023 11:20

В Тобольске из окна квартиры на четвертом этаже выпал молодой мужчина

Состояние парня врачами оценивается как тяжелое
Виктория Гаврик
Состояние мужчины врачами оценивается, как тяжелое

Состояние мужчины врачами оценивается, как тяжелое

Фото: Татьяна Коркина

Молодой парень выпал из окна многоэтажного дома в Тобольске. Трагедия произошла сегодня, 5 мая, в жилищном комплексе «Иртыш». Об этом рассказали очевидцы в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина выпал из окна четвертого этажа.

На место незамедлительно приехала скорая медицинская помощь, а также сотрудники спецслужб. Прохожие заявляют, что житель Тобольска жив.

– Вызов поступил в 13.34, прибытие бригады скорой медицинской помощи – в 13.40. Пациента доставили в приемное отделение ОБ № 3. В настоящее время он находится в отделении реанимации, где ему оказывается вся необходимая помощь. Состояние тяжелое, – сообщили редакции «Комсомольская правда» –Тюмень» в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Некоторые очевидцы предположили, что на момент падения парень был в невменяемом состоянии.