На Салаирском тракте в Тюмени уменьшили площадь реновации, рассчитанную на восемь лет

Мэрия передумала сносить один частный дом. Фото: Татьяна Коркина

Администрация города внесла изменения в проект комплексного развития территории на Салаирском тракте. По данным документации, опубликованной на официальном сайте мэрии, площадь под реновацию уменьшится в пределах улиц Сахалинской и Туристской.

Таким образом, общая площадь КРТ снизилась с 19,77 до 19,43 гектара земли, указано в документации. Добавим, власти планировали снести два частных дома и четыре многоэтажки, но, судя по всему, их решение изменилось. Мэрия передумала сносить один частный дом.

– Принять изменения в план КРТ на участках улиц Сахалинская и Туристская, — говорится в проекте постановления.

Напомним, о планах реновации в этом районе власти объявили перед Новым годом. Срок КРТ составит восемь лет.