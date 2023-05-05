Тюменцы возложили цветы у мемориала «Труженикам тыла Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»

Сквер тружеников тыла. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Сегодня, 5 мая, с 11.00 в преддверии Дня Победы в скверах Тружеников Тыла и Якова Неумоева, а также у мемориала «Прощание» прошла церемония возложения цветов и венков.

– В 11.30 в сквере Тружеников Тыла проходило возложение цветов. Мероприятие посетила заместитель мэра города Вера Соловьева, также активное участие приняли воспитанники школы № 65 и ветераны Восточного административного округа. Возложение проводится совместно с кадетами «Алые паруса», – рассказала корреспонденту «КП»–Тюмень» заместитель директора центра культуры и творчества «Тюмень» Наталья Аншакова.

Сквер Якова Неумоева. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Все собравшиеся возложили цветы к Вечному огню и мемориальному памятнику. В сквере Якова Неумоева началось возложение цветов в 12 часов дня. Мероприятие посетил заместитель главы города Петр Вагин и председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный. Участие в возложении венков приняли ученики городской гимназии № 16 и техникума пищевой промышленности, а также ветераны и курсанты ТВВИКУ.

Сквер тружеников тыла. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Завершилась череда мероприятий 5 мая в Тюмени возложением цветов в сквере Петра Потапова совместно с ветеранами судостроительного завода. По словам Натальи Аншаковой, церемонию посетил мэр города Руслан Кухарук и депутат областной думы Андрей Артюхов.

Сквер тружеников тыла. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Напомним, традиционно в этот день во всех муниципальных образованиях Тюменской области проходят мероприятия, приуроченные к памятной дате.