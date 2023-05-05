Тюменцы скупают мангалы и товары для барбекю

Фото: предоставлено "КП-Тюмень".

Исследование расходов перед майскими праздниками провели аналитики маркетплейсов Ozon, YouDo.com и МТС Банка.

Выяснилось, что сегодня самая популярная услуга – это помощь мангальщика, а необычная – заниматель беседки для пикника.

Майские праздники – традиционное время дач и шашлыков. По данным маркетплейса Ozon, в последние десять дней апреля 2023 года продажи мангалов выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом марта. Принадлежности для барбекю, решетки и шампуры показали рост на 60%, а спрос на мясо для шашлыка увеличился на четверть.

Интересно, что в этом году из сопутствующих товаров, помимо угля и жидкости для розжига, пользователи сервиса активно покупают средства и аксессуары для чистки гриля, шампуров и решеток. Аналитики уверены, что это говорит о более ответственном потреблении и желании покупателей продлить жизненный цикл товаров.

В целом общее число заказов в категории «Отдых и пикник» на маркетплейсах выросло в 1,5 раза в конце апреля 2023 года.

Жители Тюмени проводят майские праздники не только с удовольствием, но и с пользой, высаживая различные культуры и занимаясь мелким ремонтом на своих участках. По данным МТС Банка, в последние десять дней апреля продажи садовых принадлежностей выросли на 28%, а строительных материалов – на 14%.

Многие садоводы покупают на Ozon новые шланги и системы для полива, секаторы и сучкорезы, а также ручные опрыскиватели. Что касается самих растений, чаще всего жители Тюмени интересуются семенами овощей, клубнями и луковицами, а еще готовыми наборами для выращивания. Большим спросом в этом году пользуются и семена газонной травы.

Предпочитают горожане добираться до дач на электричках (продажи билетов выросли на 33%) и на собственных автомобилях (количество транзакций на АЗС увеличилось на 24%).

Жители Тюмени, которые хотят отдохнуть без забот, ищут специалистов на маркетплейсе услуг YouDo.com, где спрос на услуги, связанные с майским отдыхом, в последние дни апреля 2023 года вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца.

Чаще всего пользователи ищут тех, кто приготовит шашлык, окажет помощь на пикнике или даже займет беседку в парке.

Топ самых популярных услуг перед весенними праздниками:

– услуги мангальщика (+44%);

– помощник на пикнике (+38%);

– водитель для привоза овощей и мяса в парк (+27%);

– заниматель беседки в парке или на пикнике (+24%);

– повар на выездной пикник или за город (+19%).

Напомним, пользователи маркетплейса сами устанавливают цену, которую готовы заплатить за услугу. Так, в среднем по стране, за услуги мангальщика заказчики готовы отдать 2 120 рублей, за помощника на пикнике – 1 920 рублей, за услуги водителя – 1 780 рублей, за услуги повара – 1 670 рублей, а беседка, ожидающая вас в парке, обойдется в среднем в 1 320 рублей.

При исследовании аналитики опирались на анализ обезличенных данных маркетплейса Ozon, маркетплейса услуг YouDo.com и по банковским картам клиентов МТС Банка во всех регионах России за март-апрель 2023 года.