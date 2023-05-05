Нежилое строение и хозпостройки загорелись в Тюмени в районе Дома Обороны

Фото: Игорь Сабаталов.

Жители Тюмени заметили очередной пожар на Ямской в пятницу, 5 мая. По улицам проехали несколько машин МЧС в сторону столбов дыма, которые увидели местные жители.

Выяснилось, что горит нежилое строение в районе Дома Обороны. Об этом редакции «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

– В 12.45 на пульт диспетчерской службы поступило сообщение о возгорании нежилого дома и хозяйственных построек на улице Садовая, 107. На место вызова выехали 24 сотрудника МЧС и 6 единиц техники пожарно-спасательных подразделений. По предварительной версии спасателей, площадь пожара составляет 150 квадратных метров, – рассказали в ведомстве.

Отметим, в населенном пункте Успенка Тюменской области пожарные проводят работы по разборке и проливке строений, пострадавших от огня. В находящемся рядом лесном массиве осуществляется работа по тушению мелких очагов и тлеющей растительности. Для ликвидации возгорания в Тюменском районе было привлечено три вертолета с водосливными устройствами.