Большая концертная программа ко Дню Победы в Тюменской области началась 5 мая

Творческие коллективы приедут к жителям микрорайона Менделеева. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области продолжается концертная программа, посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Масштабное мероприятие прошло в Тобольске в пятницу, 5 мая. Концерт «Музыка Победы» состоялся в микрорайоне Левобережье.

Зрителям исполнили песни и показали танцы различные коллективы Центра искусства и культуры Тобольска.

Также творческие коллективы приедут к жителям микрорайона Менделеева, 6 мая – в Иртышский, а в воскресенье – в Сумкино. Концерт «Музыка Победы» будет звучать на уличных площадках у Домов культуры и школ города.