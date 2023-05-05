Тюменские нефтепроводчики определили лучших по охране труда

Фото: «Транснефть – Сибирь».

В «Транснефть – Сибири» прошел ежегодный конкурс по соблюдению требований охраны труда на производстве среди работников «День безопасности труда». Мероприятие состоялось на площадке Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа. Приурочили его к 30-летию ПАО «Транснефть»,

В конкурсе поучаствовали 50 человек из 10 команд, представляющих структурные подразделения компании. Они отвечали на тематические вопросы и готовили презентации, выявляли неисправности автомобиля, оказывали первую помощь «пострадавшему», демонстрировали навыки обращения со средствами индивидуальной защиты.

В общекомандном зачете первое место заняла команда Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий, второе – команда Ноябрьского УМН, а на третьем оказались представители Тобольского УМН.

Фото: «Транснефть – Сибирь».

Отметим, что День безопасности труда в компании проводится уже более семи лет. Мероприятие призвано содействовать формированию системного подхода к повышению культуры производства и ответственности каждого сотрудника за соблюдение требований безопасности.

– Это целая политика не только в области охраны труда, но и в области промышленной, пожарной, экологической безопасности, а также область, которая позволяет повышать энергоэффективность нашего предприятия. Основными задачами охраны труда являются повышение безопасности производственных процессов, а также снижение уровня профессиональных заболеваний, – отметил главный инженер нефтепроводного предприятия Максим Кононов.

По словам Дениса Галанина, капитана команды СУПЛАВ, занявшей 1 место в конкурсе, безопасность и охрана труда – это личная ответственность каждого сотрудника, а также всего коллектива в целом. Он заявил, что конкурс прошел в дружной атмосфере: «Мы еще раз проверили наши навыки и знания – мелочей в охране труда не бывает».

Традиционно во время торжественного подведения итогов Дня безопасности труда объявлены победитель и призеры производственного конкурса «Лучшее подразделение по охране труда» по результатам работы подразделений в области охраны труда в 2022 году. Первое место занял коллектив ЛПДС «Уват» Тобольского УМН, второе – ЛПДС «Западный Сургут» Сургутского УМН, третье – ЛПДС «Чаши» Тюменского УМН.