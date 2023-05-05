Концерт «Герои» собрал тюменцев в Мраморном зале ДК «Нефтяник» 4 мая

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Концерт под названием «Герои» в Мраморном зале ДК «Нефтяник» посетили тюменцы. Мероприятие состоялось 4 мая 2023 года. Праздник приурочен ко Дню Победы. Зрителями концерта стали сотни поклонников музыки.

Жителям спели патриотические песни «Эх, дороги», «Вечер на рейде», «Катюша» и др. Мелодии военных лет прозвучали со сцены в исполнении тюменских артистов. Именно такие песни поддерживали боевой дух военнослужащих во времена Великой Отечественной войны.

Песни прозвучали в исполнении музыкального клуба ценителей искусства «Тюменский театр романса» и лауреата конкурса «Романсиада» Александра Федотова.