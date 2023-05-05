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НовостиОбщество5 мая 2023 7:21

Жителям Тюмени предлагают 40 тысяч рублей за информацию о поджигателях

4 мая в селе Успенка Тюменской области ландшафтный пожар перекинулся на жилые дома
Серафима Краснова
Фото: Игорь Сабаталов.

Фото: Игорь Сабаталов.

Жителям Тюмени предлагают 40 тысяч рублей за информацию о поджигателях. Сегодня абонентам всех операторов пришли СМС-оповещения о вознаграждении информаторов.

– В Тюменской области установлено вознаграждение 40 тыс. руб. за сообщение о поджигателях. Тел. доверия МЧС РФ по Тюм. обл. 590-542, – указано в СМС-оповещении.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Напомним, 4 мая в селе Успенка Тюменской области ландшафтный пожар перекинулся на жилые дома. Сельчан эвакуировали из опасной зоны возгорания. Следователи инициировали проверку по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ «Халатность».