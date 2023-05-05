Фото: Игорь Сабаталов.

Пожар в селе Успенка заставил тюменцев забеспокоиться о своей безопасности. Сегодня в социальных сетях появилось множество жалоб от жителей населенных пунктов Тюменской области на сухостой и опасную обстановку на полях.

– Возможно с вашей помощью удастся достучаться до администрации Червишевского МО. Администрация не предпринимает никаких мер по предотвращению возникновения пожарной ситуации. В селе Червишево по ул. Землянская и проезд Энергетиков – вот такой сухостой стоит. У нас нет ни воды, ни дороги, и если возникнет пожарная ситуация, то вряд ли что смогут потушить, – пишут пользователи в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте». Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В комментариях тюменцы поддержали жителей сел. Выяснилось, что от аналогичной проблемы страдают и другие населенные пункты региона.

– Куда еще обращаться с аналогичным вопросом? У нас похожая ситуация в поселке, в заброшенных домах сухостой стоит, собственникам участков нет дела! Администрация не предпринимает никаких мер, – заявляют тюменцы в социальных сетях.

Напомним, 4 мая в селе Успенка Тюменской области ландшафтный пожар охватил жилые дома. Волонтерам и спасателям пришлось эвакуировать сельчан в безопасную зону. Локализовать пожар на площади более 3 900 квадратных метров спасателям удалось к 4 часам утра.