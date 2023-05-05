Рана была поверхностная. Фото: Татьяна Коркина

Врачи в Ишиме зашили лицо женщине, которую укусила лошадь. Рана была поверхностная, обширная и без повреждения магистральных нервов и сосудов, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Помощь 68-летней пенсионерке оказали медики областной больницы № 4. За последнее время сюда обратились десятки людей с травмами от домашних животных.

– 68-летнюю жительницу Ишимского района лошадь укусила за лицо. Врачи обработали рану, наложили швы и ввели вакцину против бешенства. Женщина уже восстановилась после травмы и в скором времени ей понадобится консультация челюстно-лицевого хирурга, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Врачи просят жителей проявлять осторожность при общении с домашними животными, а при травмах промывать раны и обрабатывать их края спиртом или йодом.