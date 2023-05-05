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НовостиОбщество5 мая 2023 4:41

Движение в центре Тюмени от Харьковской до Котельщиков перекрыто ГИБДД из-за утечки газа

Автолюбителям предлагают объехать закрытый участок через улицу Котельщиков
Серафима Краснова
Автолюбителям предлагают объехать закрытый участок через улицу Котельщиков.

Автолюбителям предлагают объехать закрытый участок через улицу Котельщиков.

В Тюмени на улице Максима Горького – от Харьковской до Котельщиков – инспекторы ДПС перекрыли дорогу. На магистрали образовалась километровая пробка, автомобилистам приходится стоять в заторах больше часа.

Транспортное движение на улице закрыли из-за утечки газа. Накануне, 4 мая, здесь случился прорыв газопровода, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Водители отмечают, что на улице Максима Горького правоохранители поставили конусы и запрещающие знаки движения. Автолюбителям предлагают объехать закрытый участок через улицу Котельщиков.