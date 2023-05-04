Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о гибели трехлетней девочки в Тобольске Фото: Татьяна Коркина

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту гибели ребенка в Тюменской области. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Напомним, трагедия произошла 4 мая в одном из детских садов Тобольска, когда во время утренней прогулки на территории детского сада в игровом детском домике, расположенном на площадке, нашли тело трехлетней девочки без признаков насильственной смерти.

Следственные органы Тюменской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), но контролировать ход расследование будет центральный аппарат ведомства.