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НовостиПроисшествия4 мая 2023 19:43

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о гибели трехлетней девочки в Тобольске

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства
Виктория Терина
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о гибели трехлетней девочки в Тобольске

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о гибели трехлетней девочки в Тобольске

Фото: Татьяна Коркина

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту гибели ребенка в Тюменской области. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Напомним, трагедия произошла 4 мая в одном из детских садов Тобольска, когда во время утренней прогулки на территории детского сада в игровом детском домике, расположенном на площадке, нашли тело трехлетней девочки без признаков насильственной смерти.

Следственные органы Тюменской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), но контролировать ход расследование будет центральный аппарат ведомства.