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НовостиПроисшествия4 мая 2023 19:38

На тюменском полигоне твердых бытовых отходов под Тюменью эвакуировали персонал из-за ландшафтного пожара

Специалисты временно ограничили доступ коммунальной спецтехники на полигон и завод
Серафима Краснова
Фото: Игорь Сабаталов.

Фото: Игорь Сабаталов.

Параллельно с пожаром в селе Успенка в Тюменской области горит часть полигона твердых бытовых отходов, который расположен в районе Велижанского тракта. Специалисты временно ограничили доступ коммунальной спецтехники на полигон и завод, а также предприятие перестало принимать отходы.

– Работниками компании были предприняты меры безопасности, своевременно проинформированы экстренные службы и контрольно-надзорные органы власти, эвакуированы работники и спецтехника, – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Кроме того, проведена эвакуация персонала завода. Сейчас власти согласовывают иной вариант временного хранения отходов.

Напомним, что 4 мая 2023 года в МЧС поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе села Успенка. В результате природного возгорания было уничтожено 13 жилых домов.