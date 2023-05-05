Порывы ветра днем в пятницу усилятся до 12 метров в секунду. Фото: Виктория Гаврик

Жителей Тюменской области 5 мая 2023 года ждет умеренное похолодание. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +26 градусов. Ближе к вечеру в регионе похолодает до +13 градусов.

В этот день будет пасмурно, но осадков не предвидится. Порывы ветра днем в пятницу, 5 мая, усилятся до 12 метров в секунду.

По народному календарю, 5 мая 2023 года отмечается день Луки. Православная церковь вспоминает апостола от семидесяти, сподвижника святого Павла. В этот день нельзя ходить в лес, дикие и безлюдные места – ведьмы могут завлечь, закружить, напакостить.