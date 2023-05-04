МЧС опровергает информацию о погибших при пожаре в селе Успенка под Тюменью

Фото: Игорь Сабаталов.

В социальных сетях появилась информация, что в результате ландшафтного пожара в селе Успенка скончался один человек. Журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области опровергли эту информацию.

– Мы не подтверждаем информацию о погибшем в селе Успенка Тюменской области, – сообщили редакции в ведомстве.

Напомним, что в тюменском селе Успенка огонь от природного пожара перекинулся на жилые дома. В результате пламенем было уничтожено 13 строений. Из населенного пункта начали эвакуировать жителей. В первую очередь из опасной зоны пожара спасатели и волонтеры забрали пациентов детского психоневрологического центра и дома престарелых.