В тюменском селе Успенка, где бушует пожар, дежурят медики

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В селе Успенка Тюменской области продолжает бушевать природный пожар. На данный момент в населенном пункте дежурит бригада медиков, готовая оказать жителям всю необходимую помощь.

- В селе работает трассовый пункт скорой медицинской помощи. Медики дежурят круглосуточно, в экстренных ситуациях окажут помощь в срочном порядке, - прокомментировали в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Напоминаем, что на данный момент информации о погибших или пострадавши в огне людях отсутствует, но говорить о том, что ЧП обошлось без жертв, пока рано. Сейчас жителям предлагают эвакуироваться из опасной зоны, для этого к Успенке направили специальные автобусы.

Эвакуированных жителей размещают в местной школе. Для людей подготовлены спальные места и организовано питание.