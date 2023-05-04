Эвакуированных жителей тюменского села Успенка размещают в местной школе

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Правительство Тюменской области просит жителей села Успенка по вопросам эвакуации обращаться по номеру телефона: 8(3452)689-444. Сельчан на данный момент разместили в Ушаковской школе, которая расположена в микрорайоне Молодежный.

Глава Тюменского района Светлана Иванова рассказала, как обстоят дела с эвакуированными.

— Сейчас размещено 15 человек. Для людей подготовлены спальные места, дежурит медработник, организовано питание, — уточняет Светлана Иванова.

Напомним, сегодня в селе Успенка в результате ландшафтного пожара было уничтожено 13 жилых домов.