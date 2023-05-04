Глава города Руслан Кухарук взял на контроль ситуацию с несколькими очагами возгорания в Тюмени Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

Глава Тюмени Руслан Кухарук, ссылаясь на единый центр оперативного реагирования, сообщил в своих соцсетях, что ситуация с несколькими очагами возгорания на территории Тюмени на данный момент находится на контроле.

«Руководители организаций и предприятий в этих районах оповещены и принимают меры по защите территорий. Огненное зарево наблюдают жители заречных районов города. Это на 7-м км Велижанского тракта горит трава и сухая растительность. Также очаг возгорания тушат в районе Воронинских горок», – сообщает глава города.

Он отмечает, что на местах проводят необходимые мероприятия. Работает водовозная техника, а пожарные проводят проливку кромки пожара и окарауливание местности.

Напомним, сегодня произошел масштабный пожар в селе Успенка Тюменской области. Официально началась эвакуация жителей села Успенка.