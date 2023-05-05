Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 5 мая 2023

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюмени и области продолжается противопожарный сезон. С каждым днем в регионе фиксируют очередной ландшафтный пожар, в ходе которого люди теряют имущество, а иногда получают травмы. Так, за последние сутки в Тюменской области зарегистрировано пять серьезных возгораний. Чтобы избежать последствий, власти призывают жителей не ходить в леса, не жечь сухую траву и соблюдать меры безопасности на период противопожарного сезона. Мы собрали последние новости о пожарах в Тюмени и Тюменской области на 5 мая 2023

За прошедший день в Тюменской области зарегистрировано более 462 ландшафтных пожаров. Накануне вечером в Тюменском районе наступил четвертый класс пожарной опасности. В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличился риск возникновения ЧС и происшествий.

Сейчас ситуация с природными пожарами по-прежнему остается сложной. Два крупных возгорания зарегистрировано в Тюменской области. Ночью в четверг, 4 мая, на улице Новая в населенном пункте Салаирка вспыхнули четыре частных домовладения. Огонь на строения перекинулся ближе к 4 часам утра. Ликвидировали возгорание пожарные, лесничии, сами жители и другие пожарно-спасательные службы. В результате пожара без крыши над головой остались четыре семьи.

Второе по масштабности возгорание зарегистрировано в поселке Успенка. Ландшафтный пожар вспыхнул в полях вечером, 4 мая. По данным МЧС, сообщение о распространении верхового пожара в районе села Успенка Тюменского района поступило в управление. Спасатели эвакуировали 79 человек из 30 жилых домов. Для тушения пожара была привлечена авиация.

Также в регионе происходили более мелкие и локальные возгорания. Днем в Тюмени загорелась квартира в жилом доме на улице Энергетиков, 62. Кадрами пожара с редакцией поделились читатели. Пламя и клубы черного дыма вырывались из окон квартиры на третьем этаже.