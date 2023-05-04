В Тюмени повысился спрос на аренду электросамокатов

Фото: пресс-служба ПАО "МегаФон".

С началом теплого сезона спрос на аренду электросамокатов в крупных городах страны увеличился в 2,5 раза. К такому выводу пришли специалисты МегаФона, проанализировав данные о скачивании приложений кикшеринга.

Самыми активными пользователями сервиса стали жители Центрального федерального округа, за ним следуют Северо-Западный и Приволжский округа. Среди городов наибольшую динамику показали Тула, где спрос увеличился в 11 раз, Кисловодск – в 10 раз, Казань – в 9 раз.

Тюменцы же стали арендовать электросамокаты почти в три раза чаще, чем в первые весенние месяцы 2022 года. Особый интерес к такому способу передвижения проявляют молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет, их доля от общего количества пользователей электросамокатов составляет 47%. При этом за прошедший год практически в два раза выросло количество горожан старше 50 лет, пользующихся кикшерингом.

В теплый период жители крупных городов обычно рассматривают электросамокаты как доступную альтернативу такси, каршерингу и личным автомобилям. В рейтинг самых активных пользователей средств индивидуальной мобильности попали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.