Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2023 12:50

Капитальный ремонт тепломагистрали перекроет улицу Максима Горького для автомобилистов с 22 июня

Заключительный этап капитального ремонта пройдет на улице 50 лет Октября
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба городской администрации.

Фото: пресс-служба городской администрации.

В Тюмени из-за капитального ремонта тепломагистрали перекроют дорогу на улице Максима Горького. Работы пройдут в пять этапов. Транспортное движение будут перекрывать планомерно, по участкам, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, с 22 по 27 июня ограничат движение по Серова на перекрестке с Максима Горького, с 1 по 6 июля – по Коммунаров. Кроме того, с 16 по 18 июля транспортное движение приостановят в районе улицы 50 лет Октября. При движении в сторону Профсоюзной перекроют дорогу с 23 по 25 июля.

Заключительный этап капитального ремонта пройдет на улице 50 лет Октября – на пересечении с Максима Горького.

Тюменских автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения и ориентироваться на знаки.