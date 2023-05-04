Капитальный ремонт тепломагистрали перекроет улицу Максима Горького для автомобилистов с 22 июня

Фото: пресс-служба городской администрации.

В Тюмени из-за капитального ремонта тепломагистрали перекроют дорогу на улице Максима Горького. Работы пройдут в пять этапов. Транспортное движение будут перекрывать планомерно, по участкам, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, с 22 по 27 июня ограничат движение по Серова на перекрестке с Максима Горького, с 1 по 6 июля – по Коммунаров. Кроме того, с 16 по 18 июля транспортное движение приостановят в районе улицы 50 лет Октября. При движении в сторону Профсоюзной перекроют дорогу с 23 по 25 июля.

Заключительный этап капитального ремонта пройдет на улице 50 лет Октября – на пересечении с Максима Горького.

Тюменских автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения и ориентироваться на знаки.