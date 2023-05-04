В Тюмени сотрудники областного суда представили декларации о своих доходах за 2022 год

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В Тюмени сотрудники областного суда отчитались о своих доходах за 2022 год. Согласно официальной документации, заместители председателя Тюменского облсуда заработали за 12 месяц больше, чем в 2021 году. Так, доходы Татьяны Ионовой выросли в среднем до 4,5 миллиона рублей, еще год назад они составляли 4,2 миллиона рублей.

Примечательно, что в собственности у заместителя есть элитная иномарка, земельный участок и квартира более 100 квадратных метров. Другой заместитель, Дмитрий Гудожников, увеличил свой заработок до 4 миллионов рублей. Таким образом, его доходы выросли на 100 тысяч рублей.

Александр Ревякин отчитался о своих заработках: 2,9 миллиона рублей, иномарка бренда Toyta и земельный участок площадью почти 7 соток. Также у Ревякина в собственности есть несколько квартир.