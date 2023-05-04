По Тюмени от Ямской до Челюскинцев 9 мая проедет колонна военной техники

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Колонна военной техники в Тюмени преодолеет маршрут длиной более 38 километров по улицам города во вторник, 9 мая 2023 года. Подробную карту представили в информационном центре правительства Тюменской области.

Военизированная техника по городу начнет движение в 10:00. Она проследует через всю Тюмень и охватит ее центральные улицы. Власти хотят, чтобы как можно больше горожан смогли посмотреть на военную мощь нашей страны.

Напомним, что шествие «Бессмертный полк» в Тюмени и многих городах России отменили, как и парад Победы. Последний состоится в регионе, но без участия людей.