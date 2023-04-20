В Тюменской областной думе высоко оценили работу регионального правительства в 2022 году

Фото: Тюменская областная Дума

Депутаты Тюменской области, представители органов исполнительной власти, федеральных структур, главы муниципалитетов Тюменского региона поучаствовали в пленарном заседании, которое провел председатель регионального парламента Фуат Сайфитдинов. На повестке дня стояло порядка 20 вопросов, большинство которых касались отчета губернатора региона о результатах деятельности правительства в 2022 году.

По словам Фуата Сайфитдинова, отчет единогласно одобрили все депутаты. Несмотря на сложный год и вызовы, которые пережила Россия, правительство Тюменской области отвечало на них эффективно и грамотно, считает спикер.

– Отчет главы области перекликается с отчетом премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Органы исполнительной власти всех уровней двигались в одном направлении для достижения поставленных целей, – подчеркнул председатель облдумы. – В течение прошлого года правительство региона работало активно, оперативно меняя систему управления, быстро адаптируясь к непредвиденным ситуациям и реалиям. Это позволило в полном объеме решать стоящие перед ним задачи.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, ситуация в Тюменской области была стабильной и устойчивой, плюс вернулась на траекторию роста. Из бюджета региона хозяйствующим субъектам выделили 20 млрд рублей поддержки, что является колоссальной помощью вместе с поддержкой правительства РФ.

– Её получил и крупный, и средний, и малый бизнес. Благодаря этому по итогам года количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 10 процентов. Считаю, что это очень показательно, – отметил Фуат Сайфитдинов.

Главная задача, которую решило правительство, – сохранение рабочих мест и реального уровня доходов людей, сокращение безработицы. Председатель облдумы считает, что это большая победа и огромная заслуга правительства Тюменской области.