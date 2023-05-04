На квартиры повышенной комфортности в новом жилом комплексе «Тюменской слободы» установили скидку 400 тыс. рублей

Фото: ООО «СЗ МИДГАРД РУС».

В новом ЖК «Уездные кварталы» в «Тюменской слободе» каждый найдет для себя достойный уровень комфорта, уют и безопасность. О строящемся жилом комплексе – в деталях.

Планировки

В «Уездных кварталах» представлено более 100 типов решений для различных категорий людей. Застройщик предусмотрел просторные студии со светлой кухней-гостиной, однокомнатные квартиры, двухкомнатные «распашонки» и трехкомнатные квартиры с видовыми террасами.

Фото: ООО «СЗ МИДГАРД РУС».

Застройщик предлагает варианты с готовым ремонтом и комфортное жилье с чистовой отделкой. Рассмотреть планировки и выбрать свою можно на официальном сайте жилого комплекса.

Стоимость

На старте продаж комфортна и стоимость. Например, роскошные трехкомнатные квартиры можно приобрести за 8 млн рублей, а просторные однушки – за 3,7 млн рублей. При этом ключи можно получить уже этой зимой.

Есть несколько способов оплаты: наличными, рассрочкой, с помощью жилищного сертификата, в ипотеку и trade-in.

Также застройщик использует такие удобные инструменты, как траншевая ипотека и ставка -0,7 к любой ипотечной ставке, будь то семейная ипотека или госпрограмма. А до конца мая покупатели могут получить собственное жилье со скидкой до 400 тысяч рублей.

Двор

Дома «Уездных кварталов» окружены закрытыми дворами с круглосуточным видеонаблюдением. Для детей здесь созданы песочница с деревянным подиумом, веревочные лестницы, паутинки, стена для скалолазания, горки и качели. Любителям спорта понравится современная воркаут-площадка с уличными тренажерами. Для прогулок есть просторный пешеходный бульвар и уютный Изумрудный сквер с обилием растительности.

Фото: ООО «СЗ МИДГАРД РУС».

Особое внимание при разработке проекта уделили озеленению и ландшафтному дизайну дворовой территории. Здесь появятся яблони и рябины, кусты сирени, ели и сосны. Летом будут цвести ирисы, гортензии и ароматная душица.

Архитектура

Фасады домов выполнены в спокойных природных тонах и украшены стильным облицовочным камнем до уровня второго этажа. Отдельное внимание уделили подсветке домов, которая создает особую атмосферу вечером.

Фото: ООО «СЗ МИДГАРД РУС».

Вход в каждый дом организован в двух направлениях: со двора и со стороны улицы. Домофон установлен в теплом тамбуре, а в холле первого этажа есть удобная зона ожидания и просторная колясочная.

Получить ключи от квартиры в новом жилом квартале можно уже этой зимой. А познакомиться ближе с застройщиком и его проектом можно прямо сейчас в офисе продаж по телефону +7 (3452) 39-47-81.

Офис продаж ЖК «Уездные кварталы»: ул. В. Подшибякина, 9, стр. 1, тел. +7 (3452) 39-47-81,

уездные-кварталы.рф,

vk.com/uyezdkvartal.

Застройщик – ООО «СЗ МИДГАРД РУС», проектная декларация – на сайте наш.дом.рф. Продажи осуществляются в соответствии с Законом РФ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…» Ипотеку предоставляют ПАО «Сбербанк» и другие банки.

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ООО «СЗ МИДГАРД РУС»

уездные-кварталы.рф

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