В Тюмени власти объявили аукцион на проведение реновации земельного участка между Червишевским и Московским трактами

Покупатель должен выплатить задаток на сумму почти 20 миллионов рублей. Фото: Татьяна Коркина

Городская администрация выставила на продажу земельный участок между Червишевским и Московским трактами. Земли продают за 4,8 тысячи рублей под комплексное развитие территории и жилую застройку. Реновация пройдет в пределах улиц Транспортная – Невская – 9 Января. Соответствующая документация была опубликована на сайте мэрии.

Общая площадь земельного участка под КРТ составляет 3,3 гектара. Заказчиком является департамент земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени. Аукцион проведут 5 июня 2023 года.

Согласно представленной документации, покупатель должен выплатить властям задаток на сумму почти 20 миллионов рублей.

Напомним, что в Тюмени в рамках реновации хотят снести более 300 жилых и аварийных домов на ДОКе.