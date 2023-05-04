Тюменские школьники выходят на летние каникулы с 30 мая 2023 года

В 2023 году школьники учатся до 30 мая. Фото: Татьяна Коркина

В школах Тюменской области ученики уйдут на летние каникулы после 29 мая 2023 года. Такую дату озвучили ребятам и родителям преподаватели образовательных учреждений. Напомним, что каждое учебное заведение принимает самостоятельное решение, а департамент образования региона дает рекомендации на этот счет, указано в статье 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

– Сроки окончания учебного года устанавливаются в календарном учебном графике и утверждаются каждой образовательной организацией самостоятельно. В 2023 году школьники учатся до 30 мая, потом уходят на летние каникулы. Последний учебный день – это 29 мая 2023 года, – сообщили редакции «Комсомольской правды –Тюмень» в образовательном учреждении города.

Отметим, что 16 мая 2023 года, во вторник, во всех школах Тюмени состоится последний звонок. Никаких ограничений на мероприятия вводить не планируют. Вручение аттестатов и праздничные вечера для 11-классников планируется провести в конце июня, ориентировочно 25 июня, когда завершатся итоговые экзаменационные работы.

Напомним, что сдача ЕГЭ в тюменских школах стартует 26 мая. В этот день ученики выполнят задания по географии, литературе и химии, а затем, 30 и 31 мая, – по русскому языку. Итоговая аттестация для старшеклассников пройдет в три этапа.