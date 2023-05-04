Футбол, Аленичев, подарки: тюменцев приглашают на праздничный турнир «Кубок Победы»

Фото: Николай Смотров.

С 5 по 8 мая на базе центра «Дерби» пройдет II межрегиональный детский футбольный турнир «Кубок Победы». В турнире примут участие спортсмены из разных уголков России – всего 12 команд, которые сойдутся в 38 матчах и поборются за звание лучших.

Гостей турнира ожидают не только зрелищные игры, но и насыщенная развлекательная программа: выступления творческих коллективов, конкурсы, викторины с призами и подарки от партнеров, главный из которых – «Вкусно – и точка». А главным сюрпризом для заядлых фанатов футбола станет приезд звездного гостя – Дмитрия Аленичева, он проведет мастер-классы для игроков и автограф-сессию для всех тюменцев 7 мая.

– Компания «Вкусно – и точка» – это те добрые соседи, которые всегда готовы поддержать. Спорт раскрывает таланты, учит идти к цели, работать в команде и дружить. Как и любому взрослому, нам важно, чтобы дети смотрели в будущее с надежной и знали: мечты сбываются. Уверены, что визит знаменитого российского футболиста, тренера и победителя двух самых престижных футбольных турниров – Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА – Дмитрия Аленичева станет настоящим подарком для всех любителей футбола Тюмени. А тренировки, которые он проведет, помогут юным футболистам поверить в свои силы, – отметил руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью ООО «СПП» (франчайзи-партнер «Вкусно – и точка») Павел Коновалов.

Фото: Николай Смотров.

Прийти на игры и поболеть за юных спортсменов может каждый желающий, вход свободный.

Встречаемся с 5 по 8 мая в ФЦ «Дерби» по адресу: ул. Олимпийская, 9 к. 5.

Начало матчей в 9:00.

Генеральный партнер – ООО «СПП» (региональная сеть предприятий питания – франчайзи-партнер «Вкусно – и точка»). «Вкусно – и точка» – ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания, насчитывающая более 850 предприятий в 63 субъектах страны.

Официальный партнер – FlyFamily, современный аэродинамический комплекс, который предлагает уникальный опыт полёта в аэротрубе для тех, кто любит экстрим и хочет испытать ощущение свободного полета, находясь в полной безопасности.

0+