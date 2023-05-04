Федеральную трассу Тюмень – Омск в Абатском районе перекрыли из-за горящей фуры

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

На тюменской трассе загорелся большегруз. Транспортное движение ограничено на 353-м километре федеральной магистрали Тюмень – Омск, сообщили в региональной пресс-службе УГИБДД.

«Внимание! Введено ограничение движения на 353-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск в Абатском районе Тюменской области. Здесь загорелся большегруз. Движение закрыто в обоих направлениях. Автоинспекторы регулируют движением вручную. Будьте внимательны!» – говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области.

На трассе теперь появилась многокилометровая пробка из большегрузов.

Напомним, что четыре частных домовладения сгорели в ночном пожаре 4 мая под Тюменью в селе Салаирка. Инспекторы частично ограничили транспортное движение на магистрали.