Небольшой дождь и +19 градусов: синоптики сообщили о погоде на 9 мая в Тюмени

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Синоптики Росгидрометцентра сообщили о предварительном прогнозе погоды на праздник – 9 мая. По данным метеорологов, в воскресенье, 7 мая, дневная температура в Тюмени составит +27…+29 градусов Цельсия, местами до +30 градусов. Преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +12 градусов Цельсия.

В понедельник, 8 мая, согласно прогнозу, температура воздуха ночью в Тюмени составит +13...+14 градусов, днем ожидается до +27 градусов. Осадки не прогнозируются.

На праздничный день, 9 мая, синоптики прогнозируют в городе понижение дневной температуры до +19 градусов Цельсия, ночью столбик термометра покажет +8...+9 градусов. Кроме того, в этот день в Тюмени пойдет дождь, будет пасмурно. Небольшие осадки прогнозируются по всей территории региона.

Напомним, что традиционную акцию-шествие «Бессмертный полк» в Тюмени отменили, как и парад Победы. Последний пройдет в городе, но без участия зрителей.