Четыре частных домовладения сгорели в ночном пожаре под Тюменью в селе Салаирка

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В тюменском селе Салаирка сгорело четыре частных дома. Сообщение о возгорании на пульт управления МЧС поступило в четверг, 4 мая 2023 года, в 02:46. Через пару часов пожар был локализован на площади около 500 квадратных метров. Из опасной зоны спасатели эвакуировали семь человек.

К 6 утра сотрудники МЧС и лесничии ликвидировали возгорание и приступили к работам по разборке и проливке конструкций. На место пожара приехал губернатор Тюменской области Александр Моор и руководитель регионального ГУ МЧС России генерал-майор Артур Хачатрян.

Для тушения пожара было привлечено 126 человек и 46 единиц спецтехники, в том числе 65 спасателей от МЧС.

Добавим, что инцидент в тюменском селе Салаирка под свой контроль взял прокурор Тюменской области Владислав Московских. Он лично выезжал на место происшествия для оценки сложившейся ситуации. Прокуратура организовала работы временной приемной в здании Дома культуры на улице Новая, 24 для оказания оперативной помощи пострадавшим при пожаре.