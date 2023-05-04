Житель Ялуторовска Евгений Сирин погиб в ходе спецоперации на Украине 17 апреля 2023 года

Прапорщик ушел из жизни 17 апреля 2023 года Фото: Татьяна Коркина

Разведчик-дальномерщик Евгений Сирин скончался в ходе специальной военной операции на Украине. Житель Ялуторовска честно и беззаветно исполнил воинский долг, отдал жизнь во имя безопасности страны, за мирное и свободное будущее российского народа. Прапорщик ушел из жизни 17 апреля 2023 года.

«Он показал пример безмерного мужества, героизма, стойкости и самоотверженности, до самых последних минут сохраняя верность присяге», – говорится в сообщении пресс-службы администрации Ялуторовского района.

Фото: пресс-служба администрации Ялуторовского района

Добавим, что с Евгением Сириным его родные и близкие простятся в Тюмени. Именно там пройдут похороны бойца.