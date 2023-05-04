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НовостиПроисшествия4 мая 2023 1:00

Из Казахстана в Тюменскую область идет 30-градусная жара

К ночи в Тюменской области похолодает до +8 градусов
Серафима Краснова
К ночи в Тюменской области похолодает до +8 градусов Цельсия.

К ночи в Тюменской области похолодает до +8 градусов Цельсия.

Фото: Виктория Гаврик

Начало мая месяца в Тюменской области может стать жарким. Таков предварительный прогноз погоды синоптиков на ближайшие сутки.

Согласно данным метеорологов, в четверг, 4 мая 2023 года, в регионе будет стоять необычная для мая температура – от +23 до +27 градусов. Однако к ночи в Тюменской области похолодает до +8 градусов Цельсия. Подует юго-западный ветер до 11 метров в секунду.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Как показывают сервисы прогноза погоды, из Средней Азии через Казахстан в Тюменскую область придет жара. В некоторых районах, например Тобольском, температура воздуха превысит +30 градусов Цельсия.