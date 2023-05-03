На форуме «Семья» расскажут, какие новые выплаты и льготы положены семьям с детьми

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Меры социальной государственной поддержки для семей, воспитывающих детей, каждый год претерпевают изменения, уследить за которыми достаточно сложно, несмотря на доступность всей необходимой информации. Ознакомиться с актуальными поправками в законодательстве, условиями предоставления субсидий, пособий и других мер социальной поддержки со стороны государства все желающие смогут на областном форуме «Семья», который пройдет в тюменском технопарке 14 мая.

Семьи с детьми, проживающие на территории Тюменской области, имеют право на получение материнского капитала, единовременного пособия по рождению ребенка, ежемесячные выплаты по уходу за детьми и многие другие виды социальной поддержки. О том, как воспользоваться всеми видами государственной помощи, расскажут на ежегодном форуме «Семья».

– Наш форум – это возможность для родителей каждый год узнать что-то новое и полезное для своей семьи, причем получить актуальную информацию, что называется, из первых рук, от наших спикеров – экспертов из разных сфер жизни. Это особенно важно, когда речь идет о нашей тематической площадке «Семья и государство», спикерами которой традиционно становятся ведущие специалисты государственных ведомств, работающих с программами, в рамках которых реализуются меры социальной помощи для семей с детьми, – подчеркивает руководитель семейного проекта «Создавая будущее», организатор областного форума «Семья» Елена Кашкарова.

На форуме «Семья» в рамках образовательной секции «Семья и государство» будут обсуждаться следующие темы:

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

– единое пособие: ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка;

– материнский (семейный) капитал: размер, условия получения и возможности использования средств;

– социальный контракт как инструмент преодоления трудной жизненной ситуации.

Обо всех направлениях помощи в рамках социального контракта участникам форума расскажет Наталья Басова, начальник отдела методической работы и информационных технологий ГКУ «Центр обеспечения мер социальной поддержки», а на вопросы о предоставлении единого пособия и материнского капитала ответят представители Социального фонда России по Тюменской области.

Также все участники форума смогут получить личную консультацию по условиям получения пособий, выплат и льгот, положенных родителям, воспитывающим одного и более детей.

– Индивидуальные консультации специалистов – это возможность в удобное для себя время, не отпрашиваясь с работы в будни и не задерживаясь после рабочего дня, лично задать актуальные для семьи вопросы обо всех мерах государственной поддержки, программах и условиях участия в них представителям органов исполнительной власти. Напомню, что вход на наше семейное мероприятие свободный, а образовательные секции форума «Семья», как и все индивидуальные консультации специалистов, бесплатны, – отметила Елена Кашкарова.

Форум «Семья» пройдет 14 мая с 10.00 до 15.00 в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) в очном формате.

– Мы очень рады, что у нас наконец-то снова появилась возможность встретиться лично уже на пятом областном форуме «Семья»! Обращаем внимание наших участников на то, что онлайн-трансляции мероприятия в этом году не будет. Поэтому, если вы хотите послушать выступления спикеров, задать им вопросы, получить индивидуальные консультации профильных специалистов, сделать это можно только в режиме реального времени, придя в технопарк 14 мая. Мы начинаем работу утром, в 10 часов. Изучайте подробную программу, регистрируйтесь и приходите всей семьей! – рассказала организатор форума «Семья», руководитель семейного проекта «Создавая будущее» Елена Кашкарова.

Ознакомиться с программой образовательных площадок и временем работы секций форума можно на сайте для тюменских родителей «Детки!».

Подробная информация о консультантах форума «Семья–2023» здесь.

Предварительная регистрация на форум онлайн.

Генеральный информационный партнер форума «Семья» – телеканал «Тюменское время» (21-й канал кабельного телевидения).