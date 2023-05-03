В Тюменской области дикую ондатру выпустили на волю после того, как поймали в жилом массиве

Фото: Госохотдепартамент Тюменской области.

В жилом массиве Тюмени была замечена ондатра. Госохотинспекторы вернули зверя в естественную среду обитания. Часто сотрудники департамента приходят на помощь братьям нашим меньшим. О разгуливающей ондатре рассказала сотрудникам Госохотдепартамента неравнодушная жительница.

– Каким образом дикий зверь оказался в жилом массиве, вдали от своего привычного места «жительства», неизвестно. По результатам спасательной операции ондатра благополучно была возвращена домой – в естественную среду обитания, – сообщили в пресс-службе Госохотдепартамента Тюменской области.

Сотрудники департамента опубликовали видеозапись спасения животного. Согласно данным государственного мониторинга на 1 апреля 2023 года, в Тюменской области проживают более 300 тысяч особей ондатры.