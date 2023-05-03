Горящую на площади 15 га траву у СНТ «Надежда» под Тюменью потушили 15 спасателей МЧС

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Спасатели потушили горящую на площади 15 гектаров траву у СНТ «Надежда» под Тюменью. В среду, 3 мая, в полдень на пульт управления МЧС России поступило сообщение о горении сухой растительности в Тюменском районе. По данным ведомства, пламя охватило траву. В пожаре пострадали два строения.

– Огонь охватил траву на площади 15 га, также повреждены два строения (предварительная площадь 60 квадратных метров). Пожарные оперативно устранили угрозу распространения огня, пострадавших нет, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Для ликвидации пожара от управления было привлечено 9 единиц спецтехники и 15 спасателей. Сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания.