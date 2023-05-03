Опубликован рейтинг лучших электросетевых компаний РФ

Фото: Михаил Перминов.

На днях агентство «Энергоньюс Медиа» подвело итоги деятельности 53 крупнейших электросетевых компаний РФ за минувший год. Первую строчку рейтинга «Лучшие электрические сети России – 2022», набрав 49 баллов, заняли «Россети Тюмень».

Экспертное жюри оценивало труд энергетиков сразу по нескольким параметрам, среди которых качество услуг по технологическому присоединению, передаче электроэнергии и информационная открытость.

Энергокомпания нередко становится лауреатом престижных российских и международных конкурсов. В минувшем году она стала лидером в номинации «Цифровой проект года» и обладателем Гран-при ХI Всероссийского конкурса «Лучшие электрические сети России». А проекты компании по цифровому контролю электроснабжения и повышению экологической безопасности энергообъектов одержали победу на «Международном конкурсе научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа».